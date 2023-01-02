Врач развеял миф о пользе таблеток от боли в животе Гастроэнтеролог Вялов заявил о бесполезности таблеток от боли в животе

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Часто рекламируемые по телевидению таблетки от боли или дискомфорта в животе на самом деле не приносят никакой пользы, потому что в желудке таблетка может только разрушиться соляной кислотой, рассказал NEWS.ru гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов. По его мнению, эти препараты не помогут справиться с последствиями переедания, в этом случае на помощь придут только большое количество овощей в рационе и активный отдых.

Популярные энзимы, которые рекламируют как пользу для желудка, к сожалению, бесполезны, потому что в самом желудке таблетка не работает, а может только разрушиться соляной кислотой и ни на какое переедание она не повлияет. В принципе, помощь поджелудочной железе не особо нужна, потому что она может вырабатывать миллион единиц ферментов за сутки, а в таблетке содержится только 3,5 тыс. Это несравнимый объем, и правильнее помогать желудку, — пояснил Вялов.

Если люди планируют много есть в течение всех новогодних праздников, то стоит добавить в рацион больше овощей, которые избавят от лишнего переедания углеводов, сахаров и не позволят растолстеть. Также гастроэнтеролог посоветовал почаще вставать из-за стола и заранее позаботиться об активном досуге, например, совершать прогулки, кататься на санках или коньках, чистить снег. Однако это все нужно делать не сразу после еды, нужно подождать хотя бы час, напомнил специалист.

Идеально было бы поесть, полчаса-час погулять, потом еще полчаса подвигаться на улице и вернуться обратно за стол, — рекомендовал Вялов.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Елисеева объяснила, что симптомы рака желудка отличаются от симптомов язвы наличием дегтеобразного стула и сильной рвотой с примесью крови, чего при втором заболевании не наблюдается. Медик уточнила, что тяжелые симптомы развиваются, если язва быстро прогрессирует или в желудке началось кровотечение.