07 сентября 2025 в 18:25

Назад в СССР: рецепт сочной курицы, который снова в моде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Старинный метод приготовления курицы в стеклянной банке снова становится популярным благодаря простоте и прекрасному результату. Этот способ позволяет получить очень сочное и нежное мясо, которое буквально тает во рту, без сложных техник или дорогих продуктов. Блюдо, знакомое еще нашим бабушкам, идеально подходит для современного ритма жизни и экономии времени.

Куриное филе или окорочка (около 500–600 г) натирают солью, перцем и любимыми специями. Аккуратно помещают мясо в чистую литровую стеклянную банку. Добавляют несколько зубчиков чеснока и веточку розмарина для аромата. Банку неплотно прикрывают крышкой или фольгой и ставят в холодную духовку. Выпекают при 180 градусах примерно 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким и не будет легко отделяться от кости.

Сок, который выделится при готовке, представляет собой натуральный бульон, идеальный для подачи. Такой способ гарантирует, что мясо не высохнет и останется очень сочным.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

