10 февраля 2026 в 09:35

Натрите картошку и киньте ложку специй. Хрустящая драчена-лепешка «По-деревенски»: проще не бывает, а вкус — объедение

Фото: D-NEWS.ru
Беру обычный картофель, яйцо и горсть муки — готовлю сытную лепешку прямо на сковороде. Это до безобразия простое и потрясающе вкусное блюдо, идеальное для моментального завтрака или сытного ужина, когда нет времени на сложные рецепты.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, с золотисто-коричневой ажурной корочкой лепешка и нежная ароматная картофельная серединка, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 3-4 крупные картофелины, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, молотый черный перец, паприка или другие любимые специи, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишний сок через марлю или просто руками. Добавьте яйцо, муку, соль и специи. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите картофельную массу, разровняйте лопаткой в круглую лепешку толщиной 1,5–2 см. Жарьте под крышкой 7–8 минут до румяного низа, затем аккуратно переверните и жарьте еще 5–7 минут без крышки до полной готовности. Подавайте горячей со сметаной или своим любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

