06 апреля 2026 в 16:09

Настоящий шеф-рецепт: изысканный салат с копченым угрем. Хрустящее киноа, сочное манго и пикантный тамариндовый соус

Фото: D-NEWS.ru
Рецепт от шеф-повара звучит сложно, но его основа проста. Мы адаптировали процесс для домашнего приготовления, сохранив всю магию сочетания дымного угря, экзотического манго и пикантного соуса.

Что понадобится

Киноа — 150 г, куриный бульон — 300 мл, филе копченого угря — 200 г, манго — 1 шт., черешковый сельдерей — 2 стебля, свежая кинза — 1 пучок, свежий базилик — 1 пучок, кунжутное масло — 2 ст. л., рыбный соус — 1 ст. л., сок лайма — 2 ст. л., паста тамаринда — 2 ст. л., соус сладкий чили — 1 ст. л., паста табаджан (или острая паста) — 1 ч. л., тростниковый сахар — 1 ч. л.

Как готовлю

Киноа тщательно промываю холодной водой, заливаю горячим куриным бульоном и отвариваю до готовности около 15–20 минут, пока жидкость не впитается.

Готовую крупу обжариваю на разогретом кунжутном масле до появления легкого хруста. Филе угря нарезаю на ломтики. Манго очищаю от кожуры и нарезаю мякоть брусочками.

Стебли сельдерея очищаю от жестких волокон, нарезаю тонкими полосками и на 5–10 минут опускаю в ледяную воду для хруста. Зелень кинзы и базилика мелко рублю и смешиваю с обжаренной киноа, заправляя рыбным соусом.

Для тамариндового соуса смешиваю в сотейнике пасту тамаринда, соус чили, пасту табаджан и тростниковый сахар, прогреваю на медленном огне 5 минут до однородности. Сельдерей обсушиваю.

На тарелку выкладываю горку киноа с зеленью, сверху располагаю ломтики угря, брусочки манго и полоски сельдерея. Сбрызгиваю соком лайма и поливаю тамариндовым соусом.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Салат «Дачный» стругается за 7 минут. Просто объедение, и варить ничего не надо
Яичный салат, о котором забывают, а зря: вкуснота из 4 ингредиентов — легкий, свежий и очень удачный
Названа самая подешевевшая рыба в России
еда
рецепты
салаты
рыба
Дмитрий Демичев
Дети получили ранения при ночной атаке ВСУ на российский город
Летний рацион на основе злаков: как составить меню без чувства тяжести
Дроны ВСУ ударили по спасателям в российском регионе
В Минобороны раскрыли последствия атаки Киева на КТК
Тренер назвал спортсмена, олицетворяющего российский футбол
Раскрыты новые детали последствий атаки ВСУ на сухогруз в Азовском море
Риелтор рассказал, как изменились цены на аренду жилья в Москве
Врач дала советы, как перейти на ЗОЖ без стресса для организма
Подвиг американца в ДНР и щит из мертвеца: новости СВО к вечеру 6 апреля
Квартира в Турции, беременность, инсульт в 32 года: как живет Анна Бузова
Тель-Авив подвергся новому обстрелу из Ирана
«Совкомбанк про добро» открывает неделю поддержки людей с аутизмом
Мирные жители пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области
Пономарев оценил выступления российского футболиста во Франции
Суд принял решение в отношении замглавы администрации Сочи
Врач объяснил, почему женщины лучше запоминают лица
Новый выпуск «Пусть говорят» посвятят скандалу вокруг особняка Распутиной
Зеленского сравнили с бешеной собакой после нападок на Орбана
Раскрыта причина катастрофического паводка в Дагестане
Иран обязал дружественные страны платить пошлину за проход через Ормуз
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
