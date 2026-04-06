Настоящий шеф-рецепт: изысканный салат с копченым угрем. Хрустящее киноа, сочное манго и пикантный тамариндовый соус

Рецепт от шеф-повара звучит сложно, но его основа проста. Мы адаптировали процесс для домашнего приготовления, сохранив всю магию сочетания дымного угря, экзотического манго и пикантного соуса.

Что понадобится

Киноа — 150 г, куриный бульон — 300 мл, филе копченого угря — 200 г, манго — 1 шт., черешковый сельдерей — 2 стебля, свежая кинза — 1 пучок, свежий базилик — 1 пучок, кунжутное масло — 2 ст. л., рыбный соус — 1 ст. л., сок лайма — 2 ст. л., паста тамаринда — 2 ст. л., соус сладкий чили — 1 ст. л., паста табаджан (или острая паста) — 1 ч. л., тростниковый сахар — 1 ч. л.

Как готовлю

Киноа тщательно промываю холодной водой, заливаю горячим куриным бульоном и отвариваю до готовности около 15–20 минут, пока жидкость не впитается.

Готовую крупу обжариваю на разогретом кунжутном масле до появления легкого хруста. Филе угря нарезаю на ломтики. Манго очищаю от кожуры и нарезаю мякоть брусочками.

Стебли сельдерея очищаю от жестких волокон, нарезаю тонкими полосками и на 5–10 минут опускаю в ледяную воду для хруста. Зелень кинзы и базилика мелко рублю и смешиваю с обжаренной киноа, заправляя рыбным соусом.

Для тамариндового соуса смешиваю в сотейнике пасту тамаринда, соус чили, пасту табаджан и тростниковый сахар, прогреваю на медленном огне 5 минут до однородности. Сельдерей обсушиваю.

На тарелку выкладываю горку киноа с зеленью, сверху располагаю ломтики угря, брусочки манго и полоски сельдерея. Сбрызгиваю соком лайма и поливаю тамариндовым соусом.

