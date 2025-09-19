Нашла идеальную замену петуниям: махровый многолетник, от которого глаз не оторвать!

Кореопсис «Толл» — это солнце в вашем саду! Его ярко-желтые и похожие на ромашки цветы будут радовать вас с июня до самых заморозков. Этот многолетник поражает своей жизнестойкостью: он не боится морозов, засухи и бедных почв, прекрасно зимует без укрытия даже в северных регионах. Высота куста достигает 60–80 см, а многочисленные цветки создают эффект золотистого облака.

Посев под зиму — идеальный способ получить крепкие и закаленные растения. Семена, посеянные в конце октября — ноябре, проходят естественную стратификацию и весной дружно всходят. Кореопсис предпочитает солнечные места, но мирится с легкой полутенью. Не требует частого полива, подкормок и особого ухода. Идеально подходит для задних планов цветников, групповых посадок и букетов.

