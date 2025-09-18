Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 19:05

Посеяла под зиму — летом весь сад в розовых горошинах! Украшение моего сада без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астра вересковая розовая — это настоящая звезда осеннего сада, способная преобразить любой участок своими нежными сиренево-розовыми соцветиями и изящной формой куста. Ее главное преимущество — феноменальная морозостойкость и способность цвести до самых заморозков, когда другие растения уже готовятся к зимнему сну.

Этот многолетник отличается особой неприхотливостью: он устойчив к засухе, нетребователен к почвам и прекрасно зимует без укрытия даже в северных регионах. Посев под зиму — идеальный способ получить крепкие закаленные растения. Семена, посеянные в ноябре в промерзшую землю, проходят естественную стратификацию и весной дают дружные всходы.

Астра вересковая образует пышные кусты высотой до 1 метра, сплошь покрытые мелкими звездчатыми цветками, создающими эффект «розового тумана». Она прекрасно смотрится в групповых посадках, рокариях и как почвопокровное растение, подавляя сорняки своими плотными куртинами.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
