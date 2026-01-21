Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 09:35

Нашинкуйте капусту и смешайте с яйцом: драники-лепешки на скорую руку выручат всегда — сытные и с золотистой корочкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Нашинкуйте капусту и смешайте с яйцом: драники-лепешки на скорую руку выручат всегда — сытные и с золотистой корочкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина, когда нужно по-настоящему вкусно накормить семью.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, с ажурными поджаристыми краями лепешки с сочной, нежной серединкой из капусты, которая просто тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 3 яйца, 3 ст. л. муки или манки, соль, молотый черный перец, щепотка паприки или прованских трав, растительное масло для жарки. Капусту очень тонко нашинкуйте, посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягкой и дала сок. Добавьте яйца, муку (или манку), перец и специи, тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте массу порциями, формируя лопаткой небольшие лепешки. Обжаривайте под крышкой 4–5 минут до золотистой корочки, затем аккуратно переверните и жарьте еще 3–4 минуты. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или томатным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
