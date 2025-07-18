Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 19:45

Нарезала картофель и смешала с тестом! Обалденные ломтики на сковороде!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящая картошка в хрустящей корочке — просто и гениально! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Картошка получается невероятно хрустящей снаружи и нежной внутри, а специи придают ей аппетитный аромат и цвет.

500 г картофеля чистим и нарезаем тонкими ломтиками (как на чипсы) или соломкой. Замачиваем в холодной воде на 10 минут, чтобы удалить лишний крахмал, затем тщательно обсушиваем бумажным полотенцем — это секрет хрустящей корочки!

В миске смешиваем 40 г крахмала, 40 г муки, 1/2 ч. л. карри, 1/2 ч. л. паприки и соль по вкусу. Постепенно вливаем 60 г ледяной воды, размешивая до консистенции жидкой сметаны. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы хорошо обволакивать картофель.

Обмакиваем каждый ломтик картофеля в кляр и выкладываем на разогретую сковороду с 10 г растительного масла. Жарим на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для особой хрусткости можно дожарить в духовке при 200 °C 5–7 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

картофель
рецепты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинская армия останется без наемников из Колумбии
Стало известно, сколько медсестер в России не выдерживают и года работы
Лукашенко боится «получить по ушам» из-за ситуации с картофелем
Российские войска унизили США, уничтожив почти все Abrams на СВО
Трамп хочет усилить тарифное давление на ЕС
Пропавшую в Германии кошку спустя пять лет обнаружили в американском селе
Дерипаска подал иск против журналистов
Названа необычная цель для российских ракет «Вихрь»
«Томагавки» уже на Украине? Что доставили морем в Одессу
В США раскрыли, как ультиматум Трампа повлияет на мировой рынок нефти
Китай ответит Европе на одно решение в рамках новых санкций
В соцсетях высмеяли позолоченные апартаменты Кадышевой
В Баку заявили, что запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены
МВД Уфы начало проверку после издевательств в пансионате
Россия вышла из договора о военном сотрудничестве с Германией
Киев против Мединского, «подарок» от Белоусова, новые санкции: что дальше
«Умри, но сделай»: Лукашенко жестко поставил задачи для предприятий
Разъяренные родственники пропавших солдат ВСУ вышли на Майдан
Украинский экс-министр раскрыл всю правду о Зеленском
«Сослали в отстойник». Умеров больше не глава МО: как это скажется на СВО
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.