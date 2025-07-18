Нарезала картофель и смешала с тестом! Обалденные ломтики на сковороде!

Хрустящая картошка в хрустящей корочке — просто и гениально! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Картошка получается невероятно хрустящей снаружи и нежной внутри, а специи придают ей аппетитный аромат и цвет.

500 г картофеля чистим и нарезаем тонкими ломтиками (как на чипсы) или соломкой. Замачиваем в холодной воде на 10 минут, чтобы удалить лишний крахмал, затем тщательно обсушиваем бумажным полотенцем — это секрет хрустящей корочки!

В миске смешиваем 40 г крахмала, 40 г муки, 1/2 ч. л. карри, 1/2 ч. л. паприки и соль по вкусу. Постепенно вливаем 60 г ледяной воды, размешивая до консистенции жидкой сметаны. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы хорошо обволакивать картофель.

Обмакиваем каждый ломтик картофеля в кляр и выкладываем на разогретую сковороду с 10 г растительного масла. Жарим на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для особой хрусткости можно дожарить в духовке при 200 °C 5–7 минут.

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