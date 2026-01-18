Накормить всех и не разориться: готовлю «Серого графа» — сытный рулет из печени, который режут как колбасу

«Серый граф» ломает стереотипы о печенке. Она становится нежной и воздушной, как паштет, но при этом прекрасно режется. Все благодаря правильному измельчению в фарш и волшебному связующему — плавленому сыру, который скрепляет массу и придает кремовую ноту.

Говяжью печень (700 г) хорошо промываю, очищаю от пленок и крупных протоков. Прокручиваю ее через мясорубку с мелкой решеткой два раза или измельчаю в мощном блендере до состояния очень гладкого паштета. Лук (1 шт.) и морковь (1 шт.) очищаю, мелко нарезаю и пассерую на растительном масле до мягкости. Овощную зажарку также пропускаю через мясорубку или измельчаю блендером до однородности. В глубокой миске соединяю измельченную печень, овощную массу и плавленый сыр (380 г, лучше в брикетах типа «Дружба»). Добавляю соль и черный перец по вкусу. Тщательно вымешиваю массу руками или ложкой до полной однородности — она будет липкой и пластичной. На пищевую пленку выкладываю печеночную массу и формирую из нее плотный, тугой рулет-колбаску диаметром 8–10 см, плотно заворачивая в несколько слоев пленки и закручивая концы как у конфеты. Аккуратно, чтобы не порвать пленку, перекладываю рулет в кастрюлю с кипящей водой. Убавляю огонь до слабого кипения и варю рулет 1,5 часа. Затем вынимаю, даю остыть прямо в пленке, а потом убираю в холодильник на несколько часов или на ночь. Перед подачей снимаю пленку и нарезаю рулет острым ножом на тонкие ломтики. Подаю как холодную закуску.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.