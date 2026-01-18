Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 07:32

Рулет с лавашом, который покорил даже мужчин: готовим со шпротами и чесночным соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рулет с лавашом, шпротами и чесночным соусом покорил даже мужчин. Его вкус — это взрывной букет: чеснок и свежая зелень оттеняют копченость шпрот, а сыр и яйца создают кремовую текстуру, связывая все компоненты.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лист лаваша, 1 банка шпрот в масле (около 100 г), 100 г твердого сыра, 2–3 сваренных вкрутую яйца, 3–4 ст. л. майонеза, 1–2 зубчика чеснока, небольшой пучок свежего укропа, соль и черный перец по вкусу. Начните с соуса: в миске смешайте майонез, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп. Лаваш равномерно смажьте этой ароматной смесью до самых краев. Затем распределите начинку: сначала выложите шпроты, слегка разминая их вилкой, чтобы создать ровный слой. Сверху покройте тертым на крупной терке сыром и так же тертыми яйцами. Немного поперчите. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час.

Подавайте, нарезав на красивые порционные кружочки. Это блюдо гарантированно станет звездой любого стола!

Ранее стало известно, как приготовить сытный многослойный салат «Мясо по-французски».

Проверено редакцией
Читайте также
Круче, чем синнабоны и шарлотка: яблочный рулет с кремом — на аромат сбегутся все
Общество
Круче, чем синнабоны и шарлотка: яблочный рулет с кремом — на аромат сбегутся все
Отбейте филе и заверните начинку: такие куриные рулетики украсят и ужин, и праздник
Общество
Отбейте филе и заверните начинку: такие куриные рулетики украсят и ужин, и праздник
Забудьте о сложных закусках. Печеночный торт «Минутка» — готовится быстро, съедается мгновенно
Общество
Забудьте о сложных закусках. Печеночный торт «Минутка» — готовится быстро, съедается мгновенно
Увидела рецепт и подумала: «Намешали все подряд», а салат оказался огонь
Общество
Увидела рецепт и подумала: «Намешали все подряд», а салат оказался огонь
Закуска «Томатные лодочки» с яйцом и сыром — простая, сочная и полезная идея для вечеринки или семейного праздника: делюсь рецептом
Общество
Закуска «Томатные лодочки» с яйцом и сыром — простая, сочная и полезная идея для вечеринки или семейного праздника: делюсь рецептом
рулеты
рецепты
закуски
шпроты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Рулет с лавашом, который покорил даже мужчин: готовим со шпротами и чесночным соусом Этот рулет с лавашом, шпротами и чесночным соусом покорил даже мужчин. Его вкус — это взрывной букет: чеснок и свежая зелень оттеняют копченость шпрот, а сыр и яйца создают кремовую текстуру, связывая все компоненты.
1 тонкий лист лаваша
1 банка шпрот в масле (около 100 г)
100 г твердого сыра
2-3 сваренных вкрутую яйца
3-4 ст. л. майонеза
1-2 зубчика чеснока
небольшой пучок свежего укропа
соль и черный перец по вкусу
>
Начните с соуса: в миске смешайте майонез, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп.
Лаваш равномерно смажьте этой ароматной смесью до самых краев.
Затем распределите начинку: сначала выложите шпроты, слегка разминая их вилкой, чтобы создать ровный слой.
Сверху покройте тертым на крупной терке сыром и так же тертыми яйцами. Немного поперчите.
Плотно сверните лаваш в тугой рулет, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС болельщики забросали полицейских тяжелыми предметами перед матчем
В Германии потребовали выгнать американские войска из-за одной фразы Трампа
Боец «Азова» признался в убийстве женщины за пророссийские взгляды
Вылетевшие из Сочи в Кемерово пассажиры оказались в Барнауле
Крещенский пост: свекольный салат с секретным ингредиентом за 15 минут
Блокадный быт: буржуйки, вода, кипяток и одежда в осажденном Ленинграде
В Петербурге зажгут огонь на Ростральных колоннах
Онищенко рассказал, с какими заболеваниями нельзя купаться в проруби
Гадания на Крещение: самые сильные обряды в ночь на 19 января
Культуролог объяснила популярность крещенских купаний среди зумеров
Пропускающим обед работникам пригрозили серьезными последствиями
Пять законных причин не выйти на работу: что говорить начальнику, советы
«Солнцепек» сжигает ВСУ, блэкаут в Киеве: новости СВО к утру 18 января
Вымирающих животных нашли в пещерах Свердловской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 января: инфографика
Сенатор раскрыл, какие способы обмана начали комбинировать мошенники
В рядах ВСУ появились наземные роботы из-за острой нехватки бойцов
Пять туристов в Альпах стали жертвами лавин
Российские силовики раскрыли, кого ВСУ начали перебрасывать под Харьков
Дмитриев посоветовал Каллас писать посты в X без алкоголя
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.