Рулет с лавашом, который покорил даже мужчин: готовим со шпротами и чесночным соусом

Этот рулет с лавашом, шпротами и чесночным соусом покорил даже мужчин. Его вкус — это взрывной букет: чеснок и свежая зелень оттеняют копченость шпрот, а сыр и яйца создают кремовую текстуру, связывая все компоненты.

Для приготовления понадобится: 1 тонкий лист лаваша, 1 банка шпрот в масле (около 100 г), 100 г твердого сыра, 2–3 сваренных вкрутую яйца, 3–4 ст. л. майонеза, 1–2 зубчика чеснока, небольшой пучок свежего укропа, соль и черный перец по вкусу. Начните с соуса: в миске смешайте майонез, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп. Лаваш равномерно смажьте этой ароматной смесью до самых краев. Затем распределите начинку: сначала выложите шпроты, слегка разминая их вилкой, чтобы создать ровный слой. Сверху покройте тертым на крупной терке сыром и так же тертыми яйцами. Немного поперчите. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час.

Подавайте, нарезав на красивые порционные кружочки. Это блюдо гарантированно станет звездой любого стола!

Ранее стало известно, как приготовить сытный многослойный салат «Мясо по-французски».