Надоело песочное? Готовлю творожные «ушки»: тесто раскатываю, посыпаю сахаром с корицей — и в духовку до хруста. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное к чаю или кофе, когда хочется быстро приготовить что-то домашнее.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, невероятно хрустящие и слоистые снаружи «ушки» с карамелизированной корочкой из сахара и корицы, и при этом мягковатые внутри благодаря творожному тесту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 150 г сливочного масла, 250 г муки, щепотка соли, для начинки: 4 ст.л. сахара смешайте с 1 ст.л. корицы. Масло разотрите вилкой с творогом до однородности. Добавьте соль и постепенно введите муку. Быстро замесите гладкое тесто, разделите его на 4 части, каждый скатайте в шар и уберите в холодильник на 30 минут. Каждый шар раскатайте в очень тонкий круг. Щедро посыпьте всю поверхность смесью сахара и корицы. Плотно сверните круг в рулет, затем этот рулет сверните улиткой. Раскатайте улитку в тонкий пласт толщиной 3-4 мм. Разрежьте его на треугольники. Выложите треугольники на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета и хруста.

