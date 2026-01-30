«Не имеет права»: дипломат о словах Гутерриша про Крым и Гренландию Дипломат Орджоникидзе: Россия должна заявить протест в ООН после слов про Крым

Россия должна заявить протест в ООН после сравнения Крыма и Гренландии, заявил НСН экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. Так он ответил на слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что население Гренландии имеет право на самоопределение, в отличие от жителей Крыма и Донбасса.

Я бы сказал, что генеральный секретарь не имеет права делать такие заявления, я воспринял это с недоумением. Российская сторона в таком случае должна заявить протест, но он будет ссылаться на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, где по Украине написаны странные вещи, — заявил Орджоникидзе.

Дипломат отметил, что генеральный секретарь в следующем году уходит в отставку, и именно поэтому позволяет себе такие заявления. Он отметил, что Гутерриш раньше был премьер-министром Португалии, страны с антироссийской пропагандой.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Гутерриш вольно толкует устав организации в вопросе Крыма и Донбасса из-за страха перед США. По словам политика, генеральный секретарь не имеет права на интерпретацию документа.