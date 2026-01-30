Забудьте про простой бутерброд! Готовлю сэндвич с тушенкой и салатом айсберг. Соус барбекю делает вкус потрясающим

Этот сэндвич — идеальное решение, когда нужно быстро, без лишних хлопот и сытно перекусить. Он сочетает в себе все необходимое: белок, хлеб, овощи, и при этом его можно приготовить буквально за время закипания чайника.

Банку тушенки (300 г, лучше свиной или говяжьей) открываю. Выкладываю содержимое вместе с соком/жиром на разогретую сковороду. Разминаю мясо вилкой на средние кусочки.

Ставлю сковороду на средний огонь. Готовлю, периодически помешивая и продолжая разминать крупные куски, 8-10 минут. За это время почти вся жидкость выпарится, а мясо слегка подрумянится.

Вливаю в сковороду 2-3 ст. л. соуса барбекю. Хорошо перемешиваю и томлю на маленьком огне еще 3-4 минуты, чтобы соус загустел и пропитал мясо. Снимаю с огня.

Пока мясо готовится, нарезаю багет на 8 одинаковых, не слишком тонких ломтиков (для 4 сэндвичей). Обжариваю их на сухой сковороде или в тостере до золотистой, хрустящей корочки с двух сторон.

Листья салата айсберг или зеленого салата промываю, обсушиваю и рву руками на крупные куски.

Сборка: На 4 ломтика горячего багета намазываю по 1/4 ст. л. майонез. Выкладываю горсть салата. Сверху кладу 2-3 ст. л. горячей мясной начинки. Накрываю оставшимися ломтиками багета, слегка прижимаю. Подаю немедленно.

