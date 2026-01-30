Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 13:05

«Имеем свою позицию»: Песков о заявлениях ООН по Крыму и Донбассу

Песков: Россия не согласна с выводами ООН насчет Крыма и Донбасса

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия не согласна с выводами Организации Объединенных наций о том, что в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения неприменим, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, у Москвы другая — аргументированная — позиция.

Мы считаем такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права. Мы не согласны с этими выводами. И имеем свою, хорошо известную всем, аргументированную позицию, — отметил он.

В официальном ответе ООО на запрос России сказано, что самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией невозможно. Случай острова не может быть правовым прецедентом для новых регионов РФ, уточнили в организации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш демонстрирует двойственность стандартов организации, когда говорит о Донбассе и Крыме. По его словам, позиция высокопоставленного чиновника, напоминающая принцип Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания», лежит где-то в политическом подполье.

Дмитрий Песков
Донбасс
Крым
ООН
