Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте РИА Новости: пропавшие в Египте россияне нашлись и теперь направляются в Россию

Пропавшие в Египте и впоследствии найденные там же граждане России направляются к себе на Родину, пишут РИА Новости со ссылкой на отца одного из туристов Павла Ревенко. Сейчас они находятся в Стамбуле. По словам мужчины, туристы очень устали.

Они купили билеты за свои деньги и улетели в Стамбул, это ближайший рейс, откуда быстро можно улететь в Россию. Сын сказал мне, что не понимает, за что их задержала полиция Каира, никаких обвинений им не выдвинули. Чувствуют все трое себя не очень, не спали нормально с момента задержания. А сейчас отдыхают, — рассказал Ревенко.

Собеседник издания уточнил, что с МВД Египта уже связался секретарь российской дипмиссии в стране Александр Аргентов. Он добавил, что его сына и других туристов привезла в аэропорт полиция, а не представители посольства, как полагается.

Ревенко отметил, что его сын и другие туристы прилетели в Шарм-эш-Шейх 21 января. А уже спустя пять дней, 26 января, молодые люди перестали выходить на связь.