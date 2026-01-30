Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:51

Западные эксперты предложили Украине решения по усилению ЛБС

Intelligence Online: Британия помогает Украине с укреплением ЛБС

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украина консультируется с экспертами из Великобритании по вопросу укрепления линии боевого соприкосновения, сообщает Intelligence Online. Обсуждения касаются возможных инженерных решений.

Киев консультируется с британскими экспертами по вопросу укрепления линии фронта, — говорится в публикации.

Украинские военные и чиновники уже предложения по укреплению ЛБС на фоне обещаний Франции и Великобритании разместить в будущем войска на Украине.

Ранее сообщалось, что выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе спровоцировало волну критики со стороны читателей британского издания Daily Mail. В своей речи он обвинил европейских партнеров в бездействии и несамостоятельности. Многие читатели выражали недоумение в связи с его критикой после многомиллиардной поддержки, оказанной странами Запада.

До этого стало известно, что в 2026 году Великобритания намерена запустить в Киеве бизнес-центр, призванный упростить и ускорить поставки оборонной продукции на Украину. Центр будет оказывать поддержку британским малым и средним компаниям, для которых работа в стране затруднена из-за ограничений на поездки, повышенных требований к безопасности и страхованию.

