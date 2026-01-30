Зимняя Олимпиада — 2026
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен

Военнослужащие ВСУ
Офицер войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины отправился на линию боевого соприкосновения в Сумской области, чтобы расплатиться с крупным долгом, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. В итоге он попал в плен.

Чтобы получить деньги для выплат, майор был вынужден отправиться на линию боевого соприкосновения в Сумской области и исполнять задачи рядового состава, — добавил он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие, попавшие в окружение в районе Красного Лимана в ДНР, начали сдаваться в плен. По его информации, российские войска взяли в клещи несколько вражеских позиций юго-восточнее города, в районе Дибровы. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

До этого сообщалось, что украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена. Согласно этой схеме, освобожденного военнослужащего ждет уголовное дело за сдачу в плен, а после приговора ему предлагают «искупить вину кровью», подписав новый контракт на службу в ВСУ, но условия на службе становятся невыносимыми.

