Надоели лёгкие супы. Варю солянку по-сибирски — с говядиной, ветчиной, копчёностями и ложкой сметаны

Надоели лёгкие супы. Варю солянку по-сибирски — с говядиной, ветчиной, копчёностями и ложкой сметаны

Надоели лёгкие супы? Варите солянку по-сибирски — с говядиной, ветчиной, копчёностями и ложкой сметаны. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда, который вернёт силы и согреет.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный, густой бульон с яркой палитрой вкусов — нежность говядины, пикантность ветчины, глубокий дымок копчёностей, кислинка огурцов и солёные нотки маслин, которые скрепляет всё воедино.

Для приготовления вам понадобится: 300 г говядины на кости, 150 г ветчины, 150 г копчёных рёбрышек, 3 солёных огурца, 1 луковица, 2 ст.л. томатной пасты, 100 г маслин, 1 ст.л. каперсов, соль, перец, лавровый лист, сметана, лимон. Говядину залейте 3 л воды, варите 1,5 часа. Мясо выньте, бульон процедите. Лук обжарьте, добавьте томатную пасту. В кипящий бульон заложите нарезанные кубиками ветчину, рёбрышки, огурцы, обжарку. Варите 15 минут. Добавьте нарезанную отварную говядину, маслины, каперсы, лавровый лист, посолите. Проварите 5 минут. Подавайте со сметаной и долькой лимона.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.