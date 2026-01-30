Зимняя Олимпиада — 2026
Король праздничного стола: салат с крабовыми палочками, авокадо и хрустящим яблоком в лёгком йогуртовом соусе

Фото: D-NEWS.ru
Король праздничного стола: салат с крабовыми палочками, авокадо и хрустящим яблоком в лёгком йогуртовом соусе. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для торжества, которое готовится за 20 минут.

Получается обалденная вкуснятина: нежная текстура крабовых палочек и авокадо, свежий хруст яблока, объединённые лёгким соусом с пикантной кислинкой в изящной форме.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 спелый авокадо, 1 кисло-сладкое яблоко, 100 г варёного риса, 150 г натурального йогурта, 2 ст.л. майонеза, соль, сок лимона. Авокадо и яблоко очистите, нарежьте мелкими кубиками, яблоко сбрызните лимонным соком. Крабовые палочки нарежьте. Смешайте йогурт с майонезом и солью. В центре блюда поставьте стакан. Выложите слоями вокруг: рис, часть соуса, крабовые палочки, авокадо, яблоко, оставшийся соус. Аккуратно уберите стакан. Дайте салату пропитаться 1 час в холодильнике.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
