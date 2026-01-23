Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Надоели круассаны? Рулет «Улитка» с корицей, яблоком и грецким орехом — ароматный, с карамельной сладостью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Надоели круассаны? Рулет «Улитка» с корицей, яблоком и грецким орехом — ароматный, с карамельной сладостью. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для воскресного завтрака или душевного чаепития, наполняющее дом теплым пряным ароматом.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, воздушное сдобное тесто, скрученное в красивую спираль вокруг сочной, ароматной начинки из карамелизованных яблок с грецкими орехами и щедрой порцией корицы.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного или дрожжевого теста, 3 яблока, 100 г грецких орехов, 100 г сахара, 2 ч. л. молотой корицы, 50 г сливочного масла, 1 яичный желток для смазки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Растопите в сковороде масло, добавьте яблоки, половину сахара и корицу. Тушите на среднем огне 5–7 минут до мягкости яблок. Орехи порубите не слишком мелко. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт. Равномерно распределите яблочную начинку, посыпьте орехами и оставшимся сахаром. Плотно сверните тесто в рулет, начиная с длинной стороны. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Выложите их срезом вверх на противень с пергаментом, слегка прижмите. Смажьте желтком и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
рулеты
кулинария
яблоки
Мария Левицкая
М. Левицкая
