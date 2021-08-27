Набравшая 400 балов выпускница оценила сокращение ЕГЭ на час

Россиянка Алика Осадчая, набравшая по четырём ЕГЭ 400 баллов, оценила некоторые изменения в госэкзамене. Среди них — сокращение продолжительности испытания по истории и обществознанию с 235 минут до 180. Девушка отметила в разговоре с NEWS.ru, что трёх часов вполне хватит для ЕГЭ по истории, однако новые задания про Великую Отечественную войну с развёрнутым ответом вместо краткого потребуют более глубокого погружения в материал.

С истории я ушла гораздо раньше. Написала всё, наверно, быстрее на час. Поэтому, судя по этому опыту говорю, что трёх часов для истории может хватить. Что касается задания о Великой Отечественной войне с развёрнутым ответом — да, это потребует большего углубления в тему, но я думаю, если хорошо её знать, то можно написать довольно-таки неплохо. Задание о причинно-следственных связях чем-то похоже на историческое сочинение, поэтому, я думаю, оно будет по сложности примерно таким же, — подчеркнула Осадчая.

Собеседница также рассказала, что поступила в МГИМО на международное право, как и планировала.

Единый государственный экзамен по истории и обществознанию в 2022 году будет длиться 180 минут вместо 235. Обновлённые нормы опубликовал Федеральный институт педагогических измерений. Изменения коснулись и других экзаменов. Например, количество заданий по математике базового уровня увеличилось до 21, а профильного — уменьшилось до 18. В заданиях по химии поменяли шкалу оценивания. Практико-ориентированные задания в биологии теперь будут проверять навыки планирования, проведения и анализа эксперимента. Из ЕГЭ по истории исключили историческое сочинение, а в экзамен по литературе включили зарубежные произведения и добавили критерии оценивания грамотности.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила президенту России Владимиру Путину позволить школьникам сдавать ЕГЭ на территории их же школ. А глава Минобрнауки Валерий Фальков перечислил способы, которые позволят изменить приёмную кампанию в университеты.