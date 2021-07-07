Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница рассказала, куда хочет поступить

Выпускница лицея классического элитарного образования (Ростов-на-Дону) Алика Осадчая, единственная в России набравшая 400 баллов на ЕГЭ, в беседе с NEWS.ru рассказала, что планирует поступить в МГИМО на факультет международного права. Она добавила, что её привлекает юриспруденция, в том числе законодательство РФ, а также международные отношения.

Будущим выпускникам девушка пожелала сразу настраивать себя на высокие оценки за ЕГЭ, с умом планировать подготовку и не «оттягивать всё до последнего момента». Сама Алика сдавала русский язык, историю, обществознание и английский язык.

Те объёмы информации, которые нужно освоить, требуют даже не одного года подготовки. <...> [Я] готовилась в течение двух лет. <...> Я занималась исключительно в своей школе, в лицее. Только преподаватели меня готовили, — добавила Осадчая.

Во время подготовки, кроме изучения специальной литературы и материалов, полученных от преподавателей, школьница занималась самообразованием с помощью онлайн-ресурсов. Алика отметила, что старалась в этот период выделять каждый день несколько часов на отдых и общение с семьёй.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, 300-бальников в этом году 16 человек, на 200 баллов смогли сдать два ЕГЭ 409 участников.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ выполнил колоссальную социальную роль, вернув ощущение справедливости огромному числу людей, заявил на полях ПМЭФ-2021 ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Он вспомнил, как при советской власти в вузы Санкт-Петербурга почти две трети студентов приезжали из других городов.