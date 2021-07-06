Выпускница из Ростова-на-Дону сдала ЕГЭ на 400 баллов

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов сдал в 2021 году один выпускник, на 300 баллов — 16 человек, на 200 баллов — 409 участников. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС. Лучший результат показала школьница из Ростова-на-Дону.

Данные о результатах ЕГЭ-2021: 409 200-балльников, 16 300-балльников, один 400-балльник, — цитирует его агентство.

Он добавил, что единственной выпускницей, получившей 400 баллов, стала лицеистка из Ростова-на-Дону Алика Осадчая. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.

По словам Музаева, он испытывал опасения за результаты ЕГЭ в 2021 году, однако они не подтвердились. При этом средние баллы по литературе, математике, физике, обществознанию, английскому языку и информатике даже выросли.

Ранее стало известно, что студенты ведущих вузов России будут сдавать сессию и проходить аттестацию дистанционно. В МГУ сессию и итоговую аттестацию перевели на дистанционный режим с 13 июня. Аналогичное решение приняли МГТУ имени Баумана и ВШЭ.