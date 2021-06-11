Ведущие вузы отправили студентов на удалёнку

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Студенты ведущих вузов России будут сдавать сессию и проходить аттестацию дистанционно. Руководство ряда учебных заведений Москвы отправило молодых людей на удалёнку после объявления мэром Сергеем Собяниным нерабочих дней в столице.

В МГУ сессию и итоговую аттестацию перевели на дистанционный режим с 13 июня, говорится в группе студсовета вуза в социальной сети «ВКонтакте». Аналогичное решение принял и МГТУ имени Баумана. Соответствующий приказ ректора опубликован на сайте. Высшая школа экономики решила перевести занятия и экзамены на удалёнку лишь частично. Очно пройдут те, которые нельзя принять в дистанционном формате, написано на сайте ВШЭ.

При этом, как стало известно ранее, Рособрнадзор не планирует корректировать сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве в связи с введением нерабочих дней.

Ранее в Москве сделали нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты из-за роста заболеваемости COVID-19 в столице. Решение принял мэр Сергей Собянин. Работодателям также рекомендовано с 13 июня перевести минимум 30% сотрудников на удалёнку. Кроме того, весь персонал старше 65 лет и имеющий хронические заболевания, кроме привитых, также необходимо отправить на дистанционку.

Градоначальник на семь дней приостановил ночную жизнь в Москве. С 13 по 20 июня запрещается обслуживание клиентов в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00.