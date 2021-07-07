Набравшая 400 баллов выпускница раскрыла детали подготовки к ЕГЭ

Выпускница лицея классического элитарного образования (Ростов-на-Дону) Алика Осадчая в беседе с NEWS.ru раскрыла детали о том, как проходила её подготовка к четырём ЕГЭ, за которые она набрала 400 баллов. Её результат — единственный в России в 2021-м. Девушка отметила, что готовилась к испытаниям в течение двух лет. Она сдавала русский язык, историю, обществознание и английский язык.

Самым трудным, по словам Осадчей, стал ЕГЭ по обществознанию из-за объёмного учебного материала. Во время подготовки, кроме изучения специальной литературы и материалов, полученных от преподавателей, школьница занималась самообразованием с помощью онлайн-ресурсов.

Было не тяжело, безусловно, были моменты, когда что-то давалось сложнее, когда хотелось, возможно, отдохнуть. Но тем не менее я понимала, что для меня это важно, поэтому в целом была готова к трудностям. Я занималась исключительно в своей школе, в лицее КЭО. Только преподаватели меня готовили, — подчеркнула Осадчая.

Алика отметила, что старалась во время подготовки к ЕГЭ выделять каждый день несколько часов на отдых и общение с семьёй.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, 300-бальников в этом году 16 человек, на 200 баллов смогли сдать два ЕГЭ 409 участников.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ выполнил колоссальную социальную роль, вернув ощущение справедливости огромному числу людей, заявил на полях ПМЭФ-2021 ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Он вспомнил, как при советской власти в вузы Санкт-Петербурга почти две трети студентов приезжали из других городов.