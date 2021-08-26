Глава Минобрнауки рассказал, как изменить приёмную кампанию в вузы

Глава Минобрнауки Валерий Фальков перечислил способы, которые позволят изменить приёмную кампанию в университеты. Об этом сообщает РБК.

В 2021 году изменился порядок поступления: теперь зачисление происходит в одну волну, что вызвало возмущение абитуриентов. Они считают, что увеличился риск не поступить, и студентам приходилось угадывать, в какой из выбранных вузов они всё-таки пройдут.

Фальков заявил, что итогами приёмной кампании довольны и абитуриенты, и руководители вузов. Кое-что можно улучшить, но в предыдущие годы, когда будущие студенты поступали в две волны, тоже было недовольство.

Из того, что стоит улучшить, глава Минобрнауки назвал увеличение количества топ-вузов в регионах, ужесточение требований к олимпиадам и анализ отдельных предметов из ЕГЭ — чтобы понять, почему по некоторым дисциплинам увеличилось число стобалльников.

Ранее в Минобрнауки предложили изменить правила приёма в вузы, чтобы абитуриенты смогли выбрать, результаты какого экзамена будут учитываться при зачислении.