В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы

В Минобрнауки предлагают изменить правила приёма в вузы. У абитуриентов появится выбор, результаты какого экзамена будут учитываться при зачислении. Инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, поступить в вуз можно будет по результатам ЕГЭ, общеобразовательному вступительному испытанию, проводимому самим вузом, или вступительному испытанию на базе профессионального образования.

Кроме того, в министерстве хотят изменить условия подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн». В частности, абитуриенты должны будут предоставлять не сам документ об образовании, а сведения о нём.

Также в ведомстве предлагают продлить основной этап зачисления в вузы с 3 по 9 августа и проводить однопрофильный конкурс при приеме на места по целевой квоте. Нововведения могут вступить в силу в 2022/23 учебном году.

Ранее сообщалось, что в этом году абитуриенты могут дистанционно подать документы в 442 российских вуза. Учебные заведения сами будут проверять результаты ЕГЭ выпускников.