Кузнецова предложила позволить выпускникам сдавать ЕГЭ в их же школах

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила президенту России Владимиру Путину позволить школьникам сдавать ЕГЭ на территории их же школ. Предложение она внесла на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования.

В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию. Возможно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ? — поинтересовалась Кузнецова.

Она добавила, что вообще такие нелёгкие экзамены проще проводить в родных школах, так как там «и стены помогают».

Ранее Владимир Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.

Заслуженный учитель России и депутат Московской городской думы Евгений Бунимович назвал эту идею «непонятной». Он считает, что работа в данной области не должна ограничиваться 365 днями, её нужно вести постоянно.