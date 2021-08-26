ЕГЭ по двум предметам станет почти на час короче

Единый государственный экзамен по истории и обществознанию в 2022 году будет длиться 180 минут вместо 235. Обновлённые нормы опубликовал Федеральный институт педагогических измерений.
Кроме того,
Из ЕГЭ по истории исключили историческое сочинение, а в экзамене по литературе включили зарубежные произведения и добавили критерии оценивания грамотности.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила президенту России Владимиру Путину позволить школьникам сдавать ЕГЭ на территории их же школ.
А глава Минобрнауки Валерий Фальков перечислил способы, которые позволят изменить приёмную кампанию в университеты.