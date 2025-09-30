Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:11

На завтрак и на перекус: рецепт сосисок в тесте, который спасает в любой ситуации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сосиски в тесте представляют собой простое и быстрое блюдо, которое идеально подходит для легкого перекуса или ужина. Это сочетание отличается хрустящей текстурой теста и сочной начинкой из куриного филе. Гармония простых ингредиентов создает сытное и вкусное блюдо за минимальное время.

Для приготовления потребуется: 450 г сосисок, 120 г теста фило, 60 г твердого сыра, соль, перец, специи по вкусу. Куриное филе измельчают в фарш, добавляют соль, перец и любимые специи. Сыр натирают на терке. Тесто фило раскатывают и нарезают на полоски. Сосиски с сыром заворачивают в полоски теста, смазывают взбитым яйцом для золотистой корочки. Запекают в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до румяного цвета. Секрет успеха заключается в использовании теста фило — оно дает нежную хрустящую текстуру и готовится значительно быстрее традиционного дрожжевого теста. Подают блюдо горячим с горчицей, кетчупом или свежими овощами.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять
Семья и жизнь
Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять
Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами
Семья и жизнь
Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами
Сосиска-бургер в слоеном тесте: обалденная закуска с луком и маринованными огурчиками
Общество
Сосиска-бургер в слоеном тесте: обалденная закуска с луком и маринованными огурчиками
Забудьте о готовке: эти сосиски в тесте готовятся сами — самый натуральный вариант
Общество
Забудьте о готовке: эти сосиски в тесте готовятся сами — самый натуральный вариант
Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок
Общество
Кабардинские хычины с нежным творогом — универсальные лепешки на завтрак или перекус! Вкуснее сырников и запеканок
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

