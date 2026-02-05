Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 19:46

На замену приевшимся блюдам готовлю скумбрию с овощами на сковороде — сочно, с подливой

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На замену приевшимся блюдам готовлю скумбрию с овощами на сковороде. Получается сочно, с подливой. Скумбрия выходит нежной, буквально тающей во рту, а лук и морковь, карамелизуясь, создают густой соус.

Для приготовления вам понадобится: 2 свежие или размороженные скумбрии (около 600 г), 2 крупные луковицы, 2 средние моркови, 2-3 ст. л. томатной пасты, 150-200 мл горячей воды, соль, черный перец.

Скумбрию разделайте: удалите голову, хвост, плавники, внутренности. Промойте, обсушите. Острым ножом снимите филе с хребта или просто нарежьте тушку на крупные куски толщиной 3-4 см. Рыбу посолите и поперчите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте куски скумбрии с двух сторон по 2-3 минуты до легкой корочки, затем переложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте лук и морковь, посолите и обжаривайте на среднем огне 10 минут до мягкости. Добавьте томатную пасту, перемешайте с овощами и прогрейте 2 минуты. Влейте горячую воду, добавьте специи, перемешайте. Верните в сковороду куски скумбрии, погрузив их в соус. Доведите до легкого кипения, убавьте огонь и тушите 10-15 минут, чтобы рыба полностью пропиталась вкусами.

Ранее стало известно, как приготовить свиные отбивные в кляре из майонеза.

Проверено редакцией
Читайте также
Скумбрия круче красной рыбы: маринуем в ароматном масле за 24 часа. Эта рыбка вас удивит
Общество
Скумбрия круче красной рыбы: маринуем в ароматном масле за 24 часа. Эта рыбка вас удивит
Возьмите 3 селедки и эти специи — покупать соленую больше не захотите: домашняя малосольная — вкуснее любой красной
Общество
Возьмите 3 селедки и эти специи — покупать соленую больше не захотите: домашняя малосольная — вкуснее любой красной
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Общество
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Общество
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Тонко нарезанный картофель, сливки и чеснок — запекаю в форме. Нежнейший гратен «Прованс» за 40 минут
Общество
Тонко нарезанный картофель, сливки и чеснок — запекаю в форме. Нежнейший гратен «Прованс» за 40 минут
скумбрия
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«ТСЖ нагло врет»: в коммунальном скандале с Ходченковой новый поворот
Освобожденные при обмене российские военнослужащие вернулись на родину
Скандал с экс-послом Британии пошатнул кресло Стармера
Жизнь в США, брак с литовской актрисой, дети: как живет Юрий Колокольников
Депутат Нилов предположил, «убьет» ли ИИ некоторые профессии
Билет по цене iPhone: как пройдет церемония открытия Олимпиады-2026
Стало известно, где похоронят Чиповскую
Уиткофф рассказал, что обсуждалось на переговорах по Украине
Уиткофф анонсировал консультации России, Украины и США
Российские бойцы рассказали о зверствах в плену у ВСУ
Россиянам рассказали о щах для снижения давления
Куба обратилась к США с предложением
Стало известно, из-за кого Макрон хочет «сбежать» с открытия Олимпиады
Задушившей девятилетнюю девочку санитарке вынесли вердикт
Пожилая пара отравила двух россиянок на Пхукете
Россиянину за четыре часа пересадили сердце
Обвиняемому в клевете экс-депутату Госдумы стало плохо в зале суда
«Называются клеветой»: МИД резко ответил на обвинения Италии
Залезал под одежду и снимал в ванной: девушка написала заявление на отчима
Заворотнюк, замужество, мнение об СВО: куда пропала Екатерина Дубакина
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.