На замену приевшимся блюдам готовлю скумбрию с овощами на сковороде — сочно, с подливой

На замену приевшимся блюдам готовлю скумбрию с овощами на сковороде — сочно, с подливой

На замену приевшимся блюдам готовлю скумбрию с овощами на сковороде. Получается сочно, с подливой. Скумбрия выходит нежной, буквально тающей во рту, а лук и морковь, карамелизуясь, создают густой соус.

Для приготовления вам понадобится: 2 свежие или размороженные скумбрии (около 600 г), 2 крупные луковицы, 2 средние моркови, 2-3 ст. л. томатной пасты, 150-200 мл горячей воды, соль, черный перец.

Скумбрию разделайте: удалите голову, хвост, плавники, внутренности. Промойте, обсушите. Острым ножом снимите филе с хребта или просто нарежьте тушку на крупные куски толщиной 3-4 см. Рыбу посолите и поперчите. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте куски скумбрии с двух сторон по 2-3 минуты до легкой корочки, затем переложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте лук и морковь, посолите и обжаривайте на среднем огне 10 минут до мягкости. Добавьте томатную пасту, перемешайте с овощами и прогрейте 2 минуты. Влейте горячую воду, добавьте специи, перемешайте. Верните в сковороду куски скумбрии, погрузив их в соус. Доведите до легкого кипения, убавьте огонь и тушите 10-15 минут, чтобы рыба полностью пропиталась вкусами.

Ранее стало известно, как приготовить свиные отбивные в кляре из майонеза.