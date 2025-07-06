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06 июля 2025 в 15:52

На вкус как курятина — готовлю гуляш из баклажана. Секрет никто не раскрыл

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гуляш из баклажана — удивительное блюдо, которое напоминает курицу. Хрустящие кусочки в кисло-сладком соусе покоряют с первой ложки. Простой рецепт с азиатскими нотками для тех, кто любит эксперименты.

Ингредиенты:

  • баклажан — 1 шт. (500 г);
  • крахмал — 4 ст. л.;
  • масло — для жарки.

Для соуса:

  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • кетчуп — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • крахмал — 1 ч. л.;
  • вода — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Баклажан нарезать кубиками, посолить, обвалять в крахмале.
  2. Обжарить до хрустящей корочки.
  3. Смешать ингредиенты для соуса, довести до кипения.
  4. Добавить разведенный крахмал, варить до загустения.
  5. Смешать баклажаны с соусом.

Подавать с рисом, посыпав кунжутом и зеленым луком. Хрустящие, сочные и невероятно вкусные — такой гуляш удивит всех!

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
баклажаны
овощи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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