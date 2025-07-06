На вкус как курятина — готовлю гуляш из баклажана. Секрет никто не раскрыл

Гуляш из баклажана — удивительное блюдо, которое напоминает курицу. Хрустящие кусочки в кисло-сладком соусе покоряют с первой ложки. Простой рецепт с азиатскими нотками для тех, кто любит эксперименты.
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт. (500 г);
- крахмал — 4 ст. л.;
- масло — для жарки.
Для соуса:
- соевый соус — 2 ст. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- кетчуп — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- крахмал — 1 ч. л.;
- вода — 2 ст. л.
Приготовление:
- Баклажан нарезать кубиками, посолить, обвалять в крахмале.
- Обжарить до хрустящей корочки.
- Смешать ингредиенты для соуса, довести до кипения.
- Добавить разведенный крахмал, варить до загустения.
- Смешать баклажаны с соусом.
Подавать с рисом, посыпав кунжутом и зеленым луком. Хрустящие, сочные и невероятно вкусные — такой гуляш удивит всех!
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