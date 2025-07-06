На вкус как курятина — готовлю гуляш из баклажана. Секрет никто не раскрыл

На вкус как курятина — готовлю гуляш из баклажана. Секрет никто не раскрыл

Гуляш из баклажана — удивительное блюдо, которое напоминает курицу. Хрустящие кусочки в кисло-сладком соусе покоряют с первой ложки. Простой рецепт с азиатскими нотками для тех, кто любит эксперименты.

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт. (500 г);

крахмал — 4 ст. л.;

масло — для жарки.

Для соуса:

соевый соус — 2 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

кетчуп — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

крахмал — 1 ч. л.;

вода — 2 ст. л.

Приготовление:

Баклажан нарезать кубиками, посолить, обвалять в крахмале. Обжарить до хрустящей корочки. Смешать ингредиенты для соуса, довести до кипения. Добавить разведенный крахмал, варить до загустения. Смешать баклажаны с соусом.

Подавать с рисом, посыпав кунжутом и зеленым луком. Хрустящие, сочные и невероятно вкусные — такой гуляш удивит всех!

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