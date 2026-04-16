16 апреля 2026 в 09:35

На молоке — прошлый век: творожные булочки «Сахарные жемчужинки» готовятся за полчаса — пышнее пуха и вкуснее любой сдобы

Беру творог, яйца и муку — и за полчаса готовлю булочки, которые получаются пышнее пуха и вкуснее любой магазинной сдобы. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие воздушные булочки с золотистой сахарной корочкой, а внутри — нежный творожный мякиш с легкой ванильной ноткой и сладкими вкраплениями изюма.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 300 г муки, чайная ложка разрыхлителя, 50 г изюма, чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте яйца, затем творог и соль, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу, замесите мягкое тесто. Добавьте изюм, перемешайте.

Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые булочки посыпьте сахарной пудрой. Они остаются мягкими даже на следующий день.

В России обновили правила оформления больничных
К лету худею с этим тортом — «Красотка» без сахара и муки: готовим в микроволновке за 4 минуты
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
Вместо хлеба к супу — эти пампушки: с нежным тыквенным вкусом и чесночным ароматом
Беру стакан молока и мак для посыпки — эти «Варенки» полюбите с первого взгляда: нежный мякиш и румяная корочка
Мария Левицкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
