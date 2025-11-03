Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 19:28

На диете больше не голодаю, готовлю эту кокосовую «бомбу»: всего 3 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На диете больше не голодаю, готовлю эту кокосовую «бомбу»! Для диетического кекса вам понадобятся всего три ингредиента, минимум времени и капля усилий.

Вам понадобится: 3 яйца, 170 г натурального йогурта (1 стандартная пачка), 100 г кокосовой стружки. Тщательно взбейте яйца с йогуртом, добавьте кокосовую стружку и сахарозаменитель по вкусу. Перелейте тесто в силиконовую форму и выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Вкус получается нежным и слегка влажным: кокосовая стружка придает экзотическую сладость и приятную текстуру, а йогурт делает кекс сочным без лишней калорийности. Это идеальное решение для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого! Пищевая ценность такого десерта составляет примерно 140 ккал на 100 граммов.

Ранее стало известно, как приготовить диетические булочки с яйцом и луком: замените обычные пирожки на эти и похудеете.

Читайте также
Картошку больше не жарю. Готовлю деревенский картофельный пирог — нужны картошка, брынза и яйца
Общество
Картошку больше не жарю. Готовлю деревенский картофельный пирог — нужны картошка, брынза и яйца
Пачка творога и немного сыра: готовлю бурек по-турецки, или по-нашему пирог-улитку. Простая и вкусная выпечка
Общество
Пачка творога и немного сыра: готовлю бурек по-турецки, или по-нашему пирог-улитку. Простая и вкусная выпечка
Хрустящий сырный кекс на завтрак: вкуснее хачапури и прочих лепешек с сыром
Общество
Хрустящий сырный кекс на завтрак: вкуснее хачапури и прочих лепешек с сыром
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Семья и жизнь
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Семья и жизнь
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
пироги
кексы
диеты
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
На диете больше не голодаю, готовлю эту кокосовую «бомбу»: всего 3 ингредиента На диете больше не голодаю, готовлю эту кокосовую «бомбу»! Для диетического кекса вам понадобятся всего 3 ингредиента, минимум времени и капля усилий.
3 яйца
170 г натурального йогурта (1 стандартная пачка)
100 г кокосовой стружки
>
Тщательно взбейте яйца с йогуртом, добавьте кокосовую стружку и сахарозаменитель по вкусу.
Перелейте тесто в силиконовую форму и выпекайте 25-30 минут при 180°C до золотистого цвета.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последствия удара «Искандера» по элитным подразделениям ВСУ попали на видео
Мигранты устроили резню в Подмосковье, ВСУ прячут офицеров НАТО: что дальше
Новогодние каникулы в 2026 году: сколько дней работаем, как долго отдыхаем
Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий
Японский автогигант лишился права выкупа своих активов в России
Жена Хопкинса заподозрила актера в аутизме
В Германии объяснили, почему Финляндии не стоило вступать в НАТО
«Крайне необычно»: суд в Германии о решении Польши по «Северному потоку»
«Не успел прикрыть»: заключенные пожаловались на тату сокамерника
Появились детали последнего дня жизни убитой в Армении чеченки
В Тамбове водитель автобуса выволок пенсионерку на улицу
Греки испугались электронных паспортов и начали протестовать
В Белоруссии предупредили Литву о последствиях закрытия границы
Опубликована аудиозапись таинственного послания «радиостанции Судного дня»
Политолог оценил возможности Украины наладить производство ракет
В Польше ужаснулись сумме, которую заплатит страна по долгам Украины
В Госдуме не поверили в сообщения об отказе Китая от российской нефти
В Свердловской области жители сами починили дорогу после отказа властей
«Горстка старушек»: властям Польши задали вопрос после депортации россиян
Измена мужа, двое детей, новые фильмы: как живет Марина Александрова
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.