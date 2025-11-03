На диете больше не голодаю, готовлю эту кокосовую «бомбу»: всего 3 ингредиента

На диете больше не голодаю, готовлю эту кокосовую «бомбу»: всего 3 ингредиента

На диете больше не голодаю, готовлю эту кокосовую «бомбу»! Для диетического кекса вам понадобятся всего три ингредиента, минимум времени и капля усилий.

Вам понадобится: 3 яйца, 170 г натурального йогурта (1 стандартная пачка), 100 г кокосовой стружки. Тщательно взбейте яйца с йогуртом, добавьте кокосовую стружку и сахарозаменитель по вкусу. Перелейте тесто в силиконовую форму и выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Вкус получается нежным и слегка влажным: кокосовая стружка придает экзотическую сладость и приятную текстуру, а йогурт делает кекс сочным без лишней калорийности. Это идеальное решение для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого! Пищевая ценность такого десерта составляет примерно 140 ккал на 100 граммов.

Ранее стало известно, как приготовить диетические булочки с яйцом и луком: замените обычные пирожки на эти и похудеете.