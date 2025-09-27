Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 15:00

Мясо, тушённое с шампиньонами и сладким перцем: готовим вкусное домашнее жаркое

Мясо, тушённое с шампиньонами и сладким перцем: готовим вкусное домашнее жаркое. Ароматное, нежное и невероятно сытное блюдо, которое станет главным акцентом вашего ужина. Сочетание свинины, грибов и овощей в томатной подливке создаёт гармоничный вкус, напоминающий о домашней кухне.

Ингредиенты

  • Свинина (лопатка/шейка) — 800 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Вода — 300 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

  1. Мясо нарежьте кубиками 3×3 см, обжарьте на разогретом масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук, жарьте 3 минуты. Положите соломку перца, пластинки шампиньонов, тёртую морковь и томатную пасту. Обжаривайте 5 минут, помешивая.
  2. Влейте воду, добавьте лавровый лист, посолите и поперчите. Тушите под крышкой на медленном огне 30 минут. Перед подачей посыпьте рубленым укропом. Подавайте с картофельным пюре или пастой.

Совет: для пикантности добавьте 2 зубчика чеснока за 5 минут до готовности.

Ранее мы готовили свинину по-вкусному! Готовим обалденное мясо по-белорусски с тертой картошкой.

мясо
овощи
простой рецепт
жаркое
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.