Мясо, тушённое с шампиньонами и сладким перцем: готовим вкусное домашнее жаркое. Ароматное, нежное и невероятно сытное блюдо, которое станет главным акцентом вашего ужина. Сочетание свинины, грибов и овощей в томатной подливке создаёт гармоничный вкус, напоминающий о домашней кухне.

Ингредиенты

Свинина (лопатка/шейка) — 800 г

Шампиньоны — 300 г

Перец болгарский — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Масло растительное — 3 ст. л.

Вода — 300 мл

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Мясо нарежьте кубиками 3×3 см, обжарьте на разогретом масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук, жарьте 3 минуты. Положите соломку перца, пластинки шампиньонов, тёртую морковь и томатную пасту. Обжаривайте 5 минут, помешивая. Влейте воду, добавьте лавровый лист, посолите и поперчите. Тушите под крышкой на медленном огне 30 минут. Перед подачей посыпьте рубленым укропом. Подавайте с картофельным пюре или пастой.

Совет: для пикантности добавьте 2 зубчика чеснока за 5 минут до готовности.

