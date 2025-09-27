Мясо, тушённое с шампиньонами и сладким перцем: готовим вкусное домашнее жаркое. Ароматное, нежное и невероятно сытное блюдо, которое станет главным акцентом вашего ужина. Сочетание свинины, грибов и овощей в томатной подливке создаёт гармоничный вкус, напоминающий о домашней кухне.
Ингредиенты
- Свинина (лопатка/шейка) — 800 г
- Шампиньоны — 300 г
- Перец болгарский — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Вода — 300 мл
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
- Лавровый лист — 1 шт.
Приготовление
- Мясо нарежьте кубиками 3×3 см, обжарьте на разогретом масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук, жарьте 3 минуты. Положите соломку перца, пластинки шампиньонов, тёртую морковь и томатную пасту. Обжаривайте 5 минут, помешивая.
- Влейте воду, добавьте лавровый лист, посолите и поперчите. Тушите под крышкой на медленном огне 30 минут. Перед подачей посыпьте рубленым укропом. Подавайте с картофельным пюре или пастой.
Совет: для пикантности добавьте 2 зубчика чеснока за 5 минут до готовности.
