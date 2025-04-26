Мясо сметут за секунду: 10 рецептов маринада для идеального свиного шашлыка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10 рецептов маринадов для идеального свиного шашлык

Закупились свининой? Значит, самое время готовить шашлык! Чтобы мясо получилось максимально сочным и таяло во рту, достаточно правильно его замариновать. А о том, как это сделать, можно прочитать в нашей статье! Приводим 10 рецептов обалденного маринада для свиного шашлыка.

Маринад на вине

Нарезанное мясо выложите в миску, посыпьте щепоткой соли, а также красным и черным перцем. Следом отправьте пару репчатых луковиц, нашинкованных полукольцами. Перемешайте, оставьте на 15 минут. Залейте 300 мл красного сухого вина, перемешайте и оставьте в тепле на 3–4 часа.

Маринад по-восточному

3 луковицы нашинкуйте полукольцами, посыпьте 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. куркумы, 1/2 ч. л. кориандра, 1 ч. л. паприки, 1/4 ч. л. молотого перца, 1/2 ч. л. зиры. Хорошенько перемешайте и разомните смесь руками, чтобы она пустила сок. Следом добавьте нарезанное мясо, всыпьте еще 1/2 ч. л. соли, тщательно перемешайте и маринуйте 2–3 часа под крышкой или пленкой в тепле.

Маринад по-армянски из лукового жмыха

Одну крупную луковицу нашинкуйте на мелкой терке и отправьте к подготовленному мясу (понадобится 1,5 кг). Следом добавьте 2 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца, 1/2 ч. л. красного перца, 1 ч. л. паприки. Хорошенько перемешайте, придавливая лук руками, и оставьте на час. Далее выложите 1 луковицу, нарезанную полукольцами, и влейте 50 мл растительного масла без запаха. Перемешайте и отправьте в холодильник на 4–6 часов, а лучше на всю ночь.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рецепт маринада для шашлыка

Маринад из соевого соуса с приправами и луком

3 репчатых луковицы нарежьте полукольцами и отправьте в миску с нарезанным мясом. Посыпьте 1/2 ч. л. готовой приправы для мяса и перцем, залейте 5 ст. л. лимонного сока. В отдельной емкости смешайте 5 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. горчицы, 2 ст. л. сахара, 2–3 прессованных зубчика чеснока. Добавьте получившуюся смесь к мясу, перемешайте, оставьте в холодильник на 2–8 часов мариноваться под крышкой.

Маринад на пиве

3 луковицы крупно натрите или пропустите через мясорубку, отправьте к нарезанному мясу. Всыпьте немного соли, перца и любимых приправ. Помешивая, влейте 300 мл светлого пива, чтобы оно полностью покрыло мясо. Оставьте в тепле под крышкой или пленкой на 1 час, затем уберите в холодильник на 2–3 часа.

Маринад по-чешски

2 кг мяса нарежьте и выложите в глубокую кастрюлю. Следом отправьте 2 луковицы, нарезанных кольцами, и 1 лимон в кожуре, нарезанный кружками. Всыпьте по 1 ч. л. молотого имбиря, молотого кориандра, черного перца, паприки. Посолите по вкусу. Залейте 1 литром нефильтрованного пива, перемешайте и отправьте в холодильник на 1 час.

Маринад на кефире

Подготовленное нарезанное мясо выложите в глубокую емкость, залейте 400 мл кефира жирностью 2,5%, посыпьте щепоткой перца, соли и готовой приправы для шашлыка. Перемешайте и отправьте в холодильник минимум на 8 часов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Маринад для шашлыка из свинины

Самый простой маринад из лука

На 1 кг мяса понадобится 500–700 г репчатого лука. Луковицы очистите и нашинкуйте полукольцами. Подготовленное мясо поперчите и посолите по вкусу, следом отправьте лук, разомните будущий шашлык руками, чтобы кольца пустили сок. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на ночь.

Маринад на гранатовом соке

На 2 кг мяса понадобится 500 мл сока. Мясо вымойте, нарежьте и отправьте в миску. Две головки репчатого лука нарежьте кольцами и примните, чтобы он пустил сок. Отправьте лук к мясу, посыпьте солью, перцем и приправами на свой вкус. Залейте гранатовым соком так, чтобы он полностью покрывал мясо. Накройте крышкой и отправьте в холодильник на ночь.

Маринад с киви

На 2 кг мяса возьмите 500 г лука. Луковицы нашинкуйте кольцами, покройте ими нарезанную свинину. Киви (3–4 штуки) очистите, крупно натрите и также отправьте к мясу. Помните заготовку руками, чтобы она пустила сок. Всыпьте по 1 ч. л. паприки, перца и чесночного порошка, а также соль по вкусу. Отправьте в холодильник на 2–3 часа мариноваться под пленкой или крышкой.

Готово! С этими маринадами у вас получится восхитительный шашлык. Сразу готовьте впрок, потому что вам захочется добавки!

Читайте также:

Не шашлык и не овощи: яблоки на костре — полезное лакомство с пряным душком

Десерт под открытым небом — маршмеллоу на костре

Румяная корочка и сочная мякоть — готовим маринад для шашлыка из курицы

«Нетрадиционный шашлычок» — ароматные овощи на мангале

Назван лучший рецепт маринованного шашлыка: лакомство 18+