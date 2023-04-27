«Мы предупреждали»: Мизулина о задержании Блиновской Мизулина о задержании Блиновской: ничего удивительного в этом нет

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Ничего удивительного в задержании блогера Елены Блиновской нет, заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает Telegram-канал Daily Storm. Она отметила, что государство долго закрывало глаза на деятельность девушки. Однако, по словам Мизулиной, так не могло продолжаться долго.

Мы предупреждали, что так и будет. Государство долгое время закрывало на это глаза, но так всегда быть не может. Доходы блогеры получают колоссальные. Ничего удивительного в том, что произошло, нет, — сказала она.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. В интернете опубликовано видео обысков в ее доме в Подмосковье.

По сведениям Telegram-каналов, блогер была задержана при попытке уехать из России на арендованном автомобиле.

«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что у Блиновской при задержании нашли билеты в Казахстан. Уточняется, что она должна была покинуть Россию, однако блогера кто-то успел предупредить о задержании, и вместо аэропорта она направилась на машине к белорусской границе. По данным SHOT, Блиновская собиралась уехать из Россию в Литву через сухопутную границу в Белоруссии.