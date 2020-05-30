Мужчина на спор бросился в «чёрную ядовитую воду»

https://static.news.ru/photo/37a5c12a-a294-11ea-b45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возле британского города Бакстона находится заброшенный известняковый карьер, который называют голубой лагуной, однако вода в ней токсична. Однако это не остановило мужчину, который решил бросить вызов предупреждениям и прыгнул в ядовитую воду. Об этом сообщается в Twitter пожарно-спасательной службы.

Несмотря на дружескую беседу одного из наших специалистов по профилактике, этот человек всё же решил, что плавать в черной ядовитой воде можно, — сказано в сообщении.

Far from a visitor attraction, the toxic water on private land at #HarpurHill #Buxton has now had further measures put in place to stop people trespassing:



No waitingâ restrictions on local streets

Dyeing the water

Renewing warning signs



Read more here https://t.co/FxWe23Y5a6 pic.twitter.com/93S6SsQy4P — Derbyshire Fire & Rescue Service (@DerbyshireFRS) May 29, 2020

При этом офицер, который попытался его остановить, подвергся насилию со стороны хулигана.

Голубая лагуна очень популярна у туристов и блогеров из-за эффектных фотографий. В связи с пандемией коронавируса, сейчас там находиться запрещено, но туристов это не останавливало. После массового нарушения запрета, полиция Бакстона залила в карьер чернила и теперь вода в нём стала чёрной. Бывший карьер является ядовитой свалкой. Вода стала бирюзовой и токсичной из-за того, что там гниют старые автомобили и трупы животных, пишет Derbyshire Live.

Как писал NEWS.ru, из-за смягчения карантинных мер, соревнования по игровым видам спорта возобновятся в Британии с 1 июня.