Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства

Мошенники в преддверии Дня народного единства начали рассылать россиянам сообщения о якобы полагающихся государственных выплатах, заявил в беседе с Lenta.ru руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин. По его словам, злоумышленники просят жертву «пройти верификацию»: перейти по ссылке и ввести данные банковской карты или логин для входа в мобильный банк.

Чтобы не попасться на такую уловку, специалист посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных писем, а также не сканировать QR-коды из непроверенных источников. Кроме того, важно проверять адрес любого сайта на возможные ошибки и использовать двухфакторную аутентификацию в приложениях.

Помните, что официальные ведомства не рассылают через соцсети ссылки для получения выплат, — резюмировал Ларин.

Ранее сообщалось, что аферисты от лица сотрудников военкоматов начали обманывать россиян в разгар осеннего призыва. Они убеждают жертв в наличии уголовного дела за неявку по повестке, а потом выманивают деньги под видом взяток за «решение вопроса».