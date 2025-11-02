Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 14:19

Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства

В России мошенники начали обещать жертвам выплаты перед Днем народного единства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в преддверии Дня народного единства начали рассылать россиянам сообщения о якобы полагающихся государственных выплатах, заявил в беседе с Lenta.ru руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин. По его словам, злоумышленники просят жертву «пройти верификацию»: перейти по ссылке и ввести данные банковской карты или логин для входа в мобильный банк.

Чтобы не попасться на такую уловку, специалист посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных писем, а также не сканировать QR-коды из непроверенных источников. Кроме того, важно проверять адрес любого сайта на возможные ошибки и использовать двухфакторную аутентификацию в приложениях.

Помните, что официальные ведомства не рассылают через соцсети ссылки для получения выплат, — резюмировал Ларин.

Ранее сообщалось, что аферисты от лица сотрудников военкоматов начали обманывать россиян в разгар осеннего призыва. Они убеждают жертв в наличии уголовного дела за неявку по повестке, а потом выманивают деньги под видом взяток за «решение вопроса».

