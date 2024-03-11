Мосгорсуд отменил заочный приговор Петру Верзилову Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову к 8,5 года тюрьмы за фейки о ВС РФ

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Петр Верзилов

Мосгорсуд отменил заочный приговор бывшему издателю «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Петру Верзилову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденному ранее на 8,5 года колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба московских судов. Отмечается, что дело было направлено на новое рассмотрение.

Московский городской суд отменил приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Верзилова Петра Юрьевича из-за нарушения норм процессуального права и передал уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда, — говорится в сообщении.

Верзилов скрывается за рубежом. Российская сторона объявила его в международный розыск. Он проходит еще и обвиняемым по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иностранного гражданства. Ранее RT сообщал, что Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило для него девять лет колонии общего режима. Адвокат настаивал на оправдании. Сам подсудимый арестован заочно в марте 2023 года. Сейчас, по его признаниям, он вступил в ряды Вооруженных сил Украины и участвует в боевых действиях против России.