RT: издателя «Медиазоны» Верзилова объявили в розыск

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Telegram-канал RT сообщает, что издателя «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) объявили в розыск по новой статье. Ранее журналиста включили в базу розыска МВД по делу о сокрытии гражданства Канады.

По информации собеседника канала, журналиста предположительно подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Как сообщает Shot, против Верзилова возбудили еще одно уголовное дело за дискредитацию ВС России. По данным канала, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения нового дела, уточняет Shot, стали посты Верзилова в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) и Twitter о событиях в Буче.

Ранее Московский городской суд оставил в силе продление ареста российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе до 12 декабря. Кара-Мурза находится под стражей с конца апреля по обвинению в государственной измене и распространении фейков про армию РФ.

До этого в отношении Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ему грозит 20 лет тюрьмы. По версии следствия, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. Как утверждает источник RT в Следственном комитете, публицист якобы получал за это около $30 тысяч в месяц (порядка 1,7 млн рублей).