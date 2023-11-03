Прокуратура запросила для Верзилова девять лет колонии общего режима

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов

Прокуратура запросила девять лет колонии общего режима для участника группы Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Верзилов обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Прошу признать Верзилова Петра Юрьевича виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, в качестве дополнительного наказания запретить на четыре года администрировать интернет-ресурсы, — выступил представитель прокуратуры.

Судья удалилась в совещательную комнату, приговор будет вынесен в ближайшее время. Верзилов был арестован заочно в марте 2023 года. Известно, что он скрывается за рубежом.

Журналист объявил о своем уходе с поста издателя «Медиазоны» месяцем ранее. Он также признался, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины и теперь участвует в боевых действиях против России. Верзилов утверждает, что его решение присоединиться к ВСУ ставит под сомнение неангажированность «Медиазоны», поэтому он покидает издание.