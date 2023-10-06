Вступивший в ВСУ Верзилов объявил об уходе из «Медиазоны»

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Петр Верзилов

Художник-акционист и продюсер Петр Верзилов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявил в Twitter (X) о своем уходе с поста издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Накануне на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вышло интервью с Верзиловым, в котором тот признался, что вступил в ряды украинской армии и теперь участвует в боевых действиях против России.

По словам акциониста, его решение присоединиться к ВСУ ставит под сомнение неангажированность «Медиазоны», а потому он покидает издание. При этом Верзилов подчеркнул, что с момента появления СМИ он никогда не вмешивался в его редакционную политику.

В марте 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Верзилова на два месяца по делу о фейках в отношении Вооруженных сил России. До этого журналисту было предъявлено обвинение из-за двух твитов и двух постов, рассказывающих об убийствах в Буче.

Незадолго до этого Верзилов был объявлен в международный розыск. Он проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства). Ранее RT сообщал, что Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады.