Основатель «Медиазоны» Верзилов объявлен в международный розыск

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Петр Верзилов

Основатель «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в международный розыск, сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о его заочном аресте. Верзилов проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства).

Верзилов нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно информации, имеющейся у СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск, — сказал следователь.

Ранее RT сообщал, что Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады. Позднее журналиста также заподозрили в распространении фейков о Вооруженных силах России.

В начале ноября МВД объявило в розыск главного редактора издания Republic (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрия Колезева. Против журналиста возбудили уголовное дело. Сам Колезев уточнил, что не знает причину преследования.