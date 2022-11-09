Главного редактора Republic объявили в розыск

Фото: kolezev/vk.com

Дмитрий Колезев

МВД объявило в розыск главного редактора издания Republic (СМИ, исполняющее функции иноагента) Дмитрия Колезева, следует из базы розыска ведомства. Отмечается, что против журналиста возбудили уголовное дело. Другие подробности не приводятся.

В свою очередь Колезев в своем Telegram-канале заявил, что не знает, по какой статье завели уголовное дело против него.

Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав — спасибо им). Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно, — написал Козелев.

Журналист выступал против специальной военной операции России на Украине. После ее начала он покинул Россию, улетев в Литву. Сейчас Колезев живет в Вильнюсе.

2 ноября издателя «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) объявили в розыск по новой статье. До этого журналиста включили в базу розыска МВД по делу о сокрытии гражданства Канады. На этот раз его подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Ранее в отношении российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ему грозит 20 лет тюрьмы. По версии следствия, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО — помощь, направленную против безопасности России.

Позднее Московский городской суд оставил в силе продление ареста российскому оппозиционеру Кара-Мурзе до 12 декабря.