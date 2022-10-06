Кара-Мурзу-младшего заподозрили в госизмене RT: следствие возбудило уголовное дело на Кара-Мурзу-младшего о госизмене за помощь организациям стран НАТО

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Журналист Владимир Кара-Мурза — младший

В отношении российского журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы — младшего возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), сообщает RT со ссылкой на источник в СКР. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

Следователи выяснили, что на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, по словам источника, публицист получал около $30 тысяч в месяц (порядка 1,7 млн рублей).

В августе против Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной организации, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционера возле его дома. 23 апреля Следственный комитет России предъявил ему обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее Хамовнический суд Москвы назначил оппозиционеру 15 суток ареста, обвинив его в неповиновении сотруднику полиции.