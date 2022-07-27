Против Владимира Кара-Мурзы возбудили дело о нежелательной организации Против Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о нежелательной организации

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Владимир Кара-Мурза

Против политика Владимира Кара-Мурзы (внесен в список лиц, исполняющих функции иностранного агента) возбудили уголовное дело о деятельности нежелательной организации, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) адвокат политика Вадим Прохоров. Подробности возбуждения дела по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ не приводятся.

Обвинение политику пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока не вручено, — сказано в сообщении.

23 апреля Следственный комитет России предъявил Кара-Мурзе обвинение в дискредитации Вооружённых сил РФ. Басманный суд Москвы арестовал журналиста до 12 июня. Ранее Хамовнический суд Москвы назначил Кара-Мурзе 15 суток ареста, обвинив его в неповиновении сотруднику полиции. 11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали Кара-Мурзу возле его дома.