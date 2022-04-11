Полицейские задержали оппозиционера Кара-Мурзу

Сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, состоящего в Антивоенном комитете России (сайт комитета заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры 31 марта). Об этом сообщает «Интерфакс». Причина задержания не уточняется.

Я сам о его задержании менее 10 минут назад узнал, поеду к нему, не могу ничего сказать, — заявил адвокат Кара-Мурзы.

Напомним, что 25 мая 2021 года следственный комитет отказал оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе — младшему в требовании возбудить дело о покушениях на его убийства в 2015 и 2017 годах. Об этом говорится в ответе ведомства его адвокату Вадиму Прохорову, который заявитель опубликовал в Facebook (организация признана экстремистской, деятельность запрещена).

Заявление в СК Кара-Мурза подал 18 февраля. Поводом для обращения в органы, по словам оппозиционера, стало расследование Bellingcat (признан иноагентом, деятельность запрещена) и The Insider (признан иноагентом, деятельность запрещена). В нём говорится, что Кара-Мурзу-младшего отравили и причастны к этому несколько сотрудников спецслужб.

В первый раз политик оказался в больнице с симптомами отравления неизвестным веществом в 2015 году. Следующий подобный случай произошёл в 2017 году. Оба раза Кара-Мурза-младший оказывался в критическом состоянии. Он был подключён к аппаратам ИВЛ и гемодиализа. Тогда оппозиционер рассказывал, что диагноз его был «токсическое действие неуточнённого вещества, то есть отравление непонятно чем».