Верзилова арестовали по делу о фейках Суд в Москве заочно арестовал Верзилова по делу о фейках

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Петр Верзилов

Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца по делу о фейках в отношении Вооруженных сил России, сообщили NEWS.ru в пресс-службе суда. Ранее журналисту было предъявлено обвинение из-за двух твитов и двух постов, рассказывающих об убийствах в Буче.

27 марта 2023 года Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении издателя интернет-издания «Медиазона» — Верзилова Петра Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК РФ сроком на 2 месяца, — рассказали в Басманном суде.

Собеседник NEWS.ru отметил, что срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции Верзилова в Россию, или же после его задержания на территории страны.

Ранее Верзилов был объявлен в международный розыск. Он проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства). До этого RT сообщал, что Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады.