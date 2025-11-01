Морозы в ноябре — не помеха для посадки: этот цветок можно сеять даже при −5 °C

Морозы в ноябре — не помеха для посадки: этот цветок можно сеять даже при −5 °C

Морозы в ноябре — не помеха для посадки! Если температура опустилась до −5 °C, а вы не успели сделать осенние посадки, ваш выбор — василек! Этот удивительный цветок не просто переносит посадку в промерзшую землю, но и нуждается в стратификации холодом для лучшей всхожести.

Когда почва уже схвачена морозом, просто рассыпьте семена василька по поверхности снега или земли и слегка притопчите — весенняя влага сама втянет их в грунт. Василек можно сеять даже при −5 °C. Весной он взойдет одним из первых, как только сойдет снег, и уже в июне подарит вам свои небесно-синие, розовые и белые цветы. Он будет цвести все лето до сентября, не требуя полива и особого ухода.

Эти цветы прекрасно смотрятся в мавританских газонах, создавая природный луговой эффект, и привлекают в сад пчел и бабочек. Простота посадки и неприхотливость делают василек идеальным цветком для занятых дачников.

Ранее стало известно, какой цветок из семян вырастает в белоснежный ковер.